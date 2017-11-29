Угроза взрыва в храме Христа Спасителя не подтвердилась

Фото: портал Москва 24/Роман Васильев

Сообщение о "минировании" храма Христа Спасителя оказалось ложным. Кинологи тщательно проверили здание храма и не нашли там никаких взрывных устройств.

"Проверка в храме Христа Спасителя завершена: никаких взрывных устройств в здании не обнаружено, информация ложная", − сообщили Агентству "Москва" в экстренных службах города.

Ранее сообщалось, что в полицию поступил анонимный звонок об угрозе взрыва в храме Христа Спасителя.

Таким образом, волна телефонного терроризма затронула и столичные храмы. В частности, 27 ноября полиция получила анонимный звонок о "минировании" храма Сретения Владимирской иконы Божией Матери на Лубянке, поблизости от того места, где в тот день проходила научная конференция под председательством патриарха Кирилла. Тогда сообщение об угрозе взрыва также не подтвердилось.