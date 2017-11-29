Угроза взрыва в храме Христа Спасителя не подтвердилась

29 ноября, 20:04
Фото: портал Москва 24/Роман Васильев
Сообщение о "минировании" храма Христа Спасителя оказалось ложным. Кинологи тщательно проверили здание храма и не нашли там никаких взрывных устройств.
"Проверка в храме Христа Спасителя завершена: никаких взрывных устройств в здании не обнаружено, информация ложная", − сообщили Агентству "Москва" в экстренных службах города.
Ранее сообщалось, что в полицию поступил анонимный звонок об угрозе взрыва в храме Христа Спасителя.
Таким образом, волна телефонного терроризма затронула и столичные храмы. В частности, 27 ноября полиция получила анонимный звонок о "минировании" храма Сретения Владимирской иконы Божией Матери на Лубянке, поблизости от того места, где в тот день проходила научная конференция под председательством патриарха Кирилла. Тогда сообщение об угрозе взрыва также не подтвердилось.
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