Угроза взрыва в храме Сретения в центре Москвы оказалась ложной

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Полиция получила анонимный звонок об угрозе взрыва в храме Сретения Владимирской иконы Божией Матери на Лубянке, рядом с местом, где 27 ноября проходит научная конференция под председательством патриарха Кирилла.

"Поступил анонимный звонок о "минировании" Сретенского храма в Москве, информация проверяется", − сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник, который также добавил, что эвакуация не проводилась.

Отмечается, что в эти часы в Сретенском монастыре проходит конференция по результатам экспертиз останков, предположительно принадлежащих членам царской семьи. Возглавляет ее патриарх Кирилл.

Впоследствии в экстренных службах города ТАСС сообщили о том, что храм тщательно осмотрели кинологи и никаких взрывных устройств там обнаружено не было. Таким образом, анонимное сообщение оказалось ложным.

Первая волна анонимных звонков о "минировании" прокатилась по России еще в сентябре. Всего же, по данным силовиков, в период с 11 сентября по 6 ноября телефонные террористы "атаковали" почти 2,9 тысячи объектов в 180 российских городах. Из-за ложных звонков были эвакуированы свыше 2,2 миллиона человек. Возбуждены уголовные дела по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".