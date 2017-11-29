В полицию поступил анонимный звонок об угрозе взрыва в храме Христа Спасителя

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичная полиция получила анонимное сообщение об угрозе взрыва в храме Христа Спасителя.

Информацию проверяют экстренные службы города.

"Поступил анонимный звонок о том, что в храме Христа Спасителя по адресу: ул. Волхонка, дом 15 якобы заложена взрывчатка. Ведется проверка", − сообщили Агентству "Москва" в правоохранительных органах столицы.

По словам собеседника агентства, на место ЧП уже выехали экстренные службы. У храма Христа Спасителя также ожидают кинологов.