Подозреваемую в избиении младенца в Наро-Фоминске арестовали до 26 января

29 ноября, 19:51
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Суд арестовал мать избитого двухмесячного младенца из Наро-Фоминска. Уточняется, что обвиняемая будет находится под арестом до 26 января, передает телеканал Москва 24.
Родители, подозреваемые в умышленном избиении новорожденного ребенка, были задержаны в Подмосковье. Им грозит до 10 лет лишения свободы – максимальный срок за истязания малолетних.
По данным следствия, родители пришли на прием к дерматологу детской поликлиники 23 ноября. Врач нашел на теле новорожденного множество повреждений, включая перелом левой ноги.
По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего.
Также было возбуждено уголовное дело по факту халатности сотрудников органов опеки из-за избиения младенца в Подмосковье. Следствие считает, что органы опеки допустили небрежное отношение к исполнению своих обязанностей.
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