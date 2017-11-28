Избившие двухмесячного ребенка родители арестованы в Подмосковье

28 ноября, 10:44
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Родители, подозреваемые в умышленном избиении новорожденного ребенка, задержаны в Подмосковье. Инцидент произошел в Наро-Фоминске.
"Учитывая тяжесть совершенного деяния и широкий общественный резонанс, вызванный указанным преступлением, подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения", – сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по региону. Расследование инцидента продолжается.
По данным следствия, родители пришли на прием к дерматологу детской поликлиники 23 ноября. Они пожаловались на появление у малыша синяков в области скулы. Врач осмотрел ребенка и рекомендовал посещение невролога, который нашел на теле новорожденного множество повреждений, включая перелом левой ноги. После этого в поликлинику сразу вызвали скорую помощь. Новорожденного госпитализировали в реанимацию.
СК возбудил уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего.
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