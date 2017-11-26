СК возбудил уголовное дело о причинении вреда здоровью младенца в Наро-Фоминске

26 ноября 2017, 21:25
Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту причинения тяжелого вреда здоровью младенцу в подмосковном Наро-Фоминске. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК по региону.
В сообщении СК сказано о возбуждении уголовного дела по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего".
Как установило следствие, 23 ноября родители двухмесячного малыша пришли с ним на прием к дерматологу Наро-Фоминской детской поликлиники, жалуясь на появление синяков в области скулы. Осмотрев новорожденного, врач посоветовал обратиться к неврологу, который, со своей стороны, зафиксировал наличие на теле ребенка множественных повреждений, включая перелом левой ноги.
25 ноября вызванная в поликлинику скорая помощь отвезла новорожденного в реанимационное отделение ГБУЗ МО "Наро-Фоминская районная больница № 1".
В СК Московской области также сообщили, что сейчас следователи проводят комплекс действий для получения необходимой доказательственной базы. В частности, отметили в пресс-службе, сотрудники СК уже произвели осмотр места жительства родителей ребенка, изъяли детские пеленки со следами вещества бурого цвета и назначили молекулярно-генетическую судебную экспертизу.
Ранее сообщалось что СК приступил к доследственной проверке инцидента.
По словам родителей, малыш получил повреждения, упав с пеленального столика. Однако характер и тяжесть травм заставили врачей усомниться в этом объяснении, и они обратились к правоохранителям. Как уточнила детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова, что сейчас матери младенца 17 лет, а первого ребенка она родила в 14 лет. Госпитализированный в травмами малыш является ее вторым ребенком.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: