СК возбудил уголовное дело о причинении вреда здоровью младенца в Наро-Фоминске

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту причинения тяжелого вреда здоровью младенцу в подмосковном Наро-Фоминске. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК по региону.

В сообщении СК сказано о возбуждении уголовного дела по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего".

Как установило следствие, 23 ноября родители двухмесячного малыша пришли с ним на прием к дерматологу Наро-Фоминской детской поликлиники, жалуясь на появление синяков в области скулы. Осмотрев новорожденного, врач посоветовал обратиться к неврологу, который, со своей стороны, зафиксировал наличие на теле ребенка множественных повреждений, включая перелом левой ноги.

25 ноября вызванная в поликлинику скорая помощь отвезла новорожденного в реанимационное отделение ГБУЗ МО "Наро-Фоминская районная больница № 1".

В СК Московской области также сообщили, что сейчас следователи проводят комплекс действий для получения необходимой доказательственной базы. В частности, отметили в пресс-службе, сотрудники СК уже произвели осмотр места жительства родителей ребенка, изъяли детские пеленки со следами вещества бурого цвета и назначили молекулярно-генетическую судебную экспертизу.

Ранее сообщалось что СК приступил к доследственной проверке инцидента.

По словам родителей, малыш получил повреждения, упав с пеленального столика. Однако характер и тяжесть травм заставили врачей усомниться в этом объяснении, и они обратились к правоохранителям. Как уточнила детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова, что сейчас матери младенца 17 лет, а первого ребенка она родила в 14 лет. Госпитализированный в травмами малыш является ее вторым ребенком.