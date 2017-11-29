СК завел дело о халатности сотрудников органов опеки из-за избиения младенца

29 ноября, 18:47
Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
В Московской области возбуждено уголовное дело по факту халатности сотрудников органов опеки из-за избиения младенца в Подмосковье.
Следствием установлено, что родители нанесли своему ребенку множественные удары, которые квалифицируются как тяжкий вред здоровью. В настоящий момент мальчик находится в реанимации. Отмечается, что подозреваемые задержаны. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.
Следствие считает, что органы опеки допустили небрежное отношение к исполнению своих обязанностей и не обеспечили проведение профилактической работы с семьей, в которой воспитывался малолетний ребенок.
Ранее сообщалось, что московские врачи пытаются спасти младенца из Наро-Фоминска. Двухмесячный малыш попал в реанимацию с тяжелыми увечьями и был на грани гибели.
У ребенка имеются тяжелые значительные повреждения, ведущим повреждением является закрытая черепно-мозговая травма и скелетная травма, перелом левой бедренной кости. Кроме этого имеются множественные подхимозы, кровоподтеки, ушибы, кровоизлияния по всему туловищу и конечностях. Со слов мамы ребенок выпал из коляски, но по характеру имеющихся повреждений есть основания предполагать, что имел место синдром жестокого обращения с ребенком.
Также, по словам матери малыша, гражданский супруг нередко применял агрессию по отношению к ней и детям. Ранее мужчина уже был судим за дезертирство. Тогда он получил условный срок.
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