СК завел дело о халатности сотрудников органов опеки из-за избиения младенца

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В Московской области возбуждено уголовное дело по факту халатности сотрудников органов опеки из-за избиения младенца в Подмосковье.

Следствием установлено, что родители нанесли своему ребенку множественные удары, которые квалифицируются как тяжкий вред здоровью. В настоящий момент мальчик находится в реанимации. Отмечается, что подозреваемые задержаны. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.

Следствие считает, что органы опеки допустили небрежное отношение к исполнению своих обязанностей и не обеспечили проведение профилактической работы с семьей, в которой воспитывался малолетний ребенок.

Ранее сообщалось, что московские врачи пытаются спасти младенца из Наро-Фоминска. Двухмесячный малыш попал в реанимацию с тяжелыми увечьями и был на грани гибели.

У ребенка имеются тяжелые значительные повреждения, ведущим повреждением является закрытая черепно-мозговая травма и скелетная травма, перелом левой бедренной кости. Кроме этого имеются множественные подхимозы, кровоподтеки, ушибы, кровоизлияния по всему туловищу и конечностях. Со слов мамы ребенок выпал из коляски, но по характеру имеющихся повреждений есть основания предполагать, что имел место синдром жестокого обращения с ребенком.

Также, по словам матери малыша, гражданский супруг нередко применял агрессию по отношению к ней и детям. Ранее мужчина уже был судим за дезертирство. Тогда он получил условный срок.