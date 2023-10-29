Американская база на востоке Сирии подверглась атаке беспилотников – СМИ

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Американская база на нефтяном месторождении Эль-Омар на востоке Сирии подверглась атаке беспилотников. Об этом сообщает издание Al Mayadeen.

Отмечается, что база находится неподалеку от города Дайр-эз-Заур. Подробности случившегося не приводятся.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что американский президент Джо Байден распорядился нанести удары по принадлежащим, согласно версии США, Ирану объектам в Сирии в ответ на серию атак на американские войска.

Он уточнил, что удары Вооруженных сил США по объектам Ирана носят характер самообороны и никак не связаны с конфликтом на Ближнем Востоке.

Как заявил сам Байден, удары по объектам в Сирии нужны были для защиты граждан США как в самих Штатах, так и за его пределами.