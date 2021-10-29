Подозреваемый в похищении 14-летней девочки задержан в Рязанской области

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В Рязанской области полицейские задержали мужчину, подозреваемого в похищении 14-летней школьницы в Ряжске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

Она добавила, что задержанный имеет несколько судимостей, в том числе за совершение тяжких преступлений.

Ранее в квартире пятиэтажки в Долгом переулке Вологды было обнаружено тело девятилетней девочки.

По данным следствия, 16 октября она встретила на улице незнакомую женщину, которая заманила ее в свою квартиру, после чего убила.