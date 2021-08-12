Похититель 12-летней девочки из Бийска задержан

17:45
Фото: бийск.22.мвд.рф
Олег Лавкин, подозреваемый в похищении 12-летней девочки из Бийска, задержан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СУСК РФ по региону.
По известным данным, разыскиваемого заметил в селе Онгудай один из местных жителей, который и сообщил об этом в полицию. Сейчас подозреваемый находится в отделении полиции.
В ближайшее время Лавкина конвоируют в Алтайский край для производства следственных действий.
Ранее сообщалось, что 31 июля девочка уехала на велосипеде из дома, в котором ее семья проживает летом, и не вернулась. Позже ее личные вещи были обнаружены на берегу реки Бии.
На протяжении двух дней ее разыскивали более 200 человек, а в ночь на 2 августа она самостоятельно вернулась домой. Полиции удалось установить, что ребенка удерживал в подвале дома 40-летний местный житель. В его отношении заведено уголовное дело.
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