Следователи рассказали о состоянии девочки, которую удерживали в подвале

Фото: телеграм-канал "112"

12-летняя девочка, которую двое суток удерживали в подвале дома в Бийске, на данный момент находится в нормальном состоянии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Уточняется, что у ребенка не обнаружили следов физических травм.

"Следователи только что закончили допрос девочки. Она рассказала, что мужчина, который ее держал в подвале, сам ее выпустил и отправил домой", – добавили в ведомстве.

К настоящему времени мужчина не найден, его поиски продолжаются.

Ранее сообщалось, что 31 июля девочка уехала на велосипеде из дома, в котором ее семья проживает летом, и не вернулась. Позже ее личные вещи были обнаружены на берегу реки Бии.

На протяжении двух дней ее разыскивали более 200 человек, а в ночь на 2 августа она самостоятельно вернулась домой. Полиции удалось установить, что ребенка удерживал в подвале дома 40-летний местный житель. В его отношении заведено уголовное дело.

