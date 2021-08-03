Похититель девочки из Бийска следил за ней около месяца

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Мужчина, подозреваемый в похищении 12-летней девочки в Бийске, следил за ней в течение месяца. Об этом сообщает СУСК РФ по Алтайскому краю.

По данным следствия, подозреваемый с июня по июль 2021 года наблюдал за ребенком. 31 июля он увидел девочку, когда она проезжала по проселочной дороге на велосипеде. Он толкнул ее, связал ей руки и ноги, а затем надел на нее мешок.

Связанного ребенка подозреваемый погрузил в прицеп самоходного транспортного средства, после чего запер в подвале своего дома, где удерживал на протяжении двух дней.

Ранее сообщалось, что 31 июля девочка уехала на велосипеде из дома, в котором ее семья проживает летом, и не вернулась. Позже ее личные вещи были обнаружены на берегу реки Бии.

На протяжении двух дней ее разыскивали более 200 человек, а в ночь на 2 августа она самостоятельно вернулась домой. Полиции удалось установить, что ребенка удерживал в подвале дома 40-летний местный житель. В его отношении заведено уголовное дело.