Наркотики нашли у бизнесмена Барского в аэропорту Шереметьево

Фото: ТАСС/Сергей Николаев/Ведомости

Бизнесмена Максима Барского задержали в аэропорту Шереметьево с наркотиками, рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, при досмотре у Барского нашли марихуану, которую он прятал в вейпе. В отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело.

Максим Барский является членом совета директоров одного из крупнейших угольных предприятий "Сибантрацита". До этого он был зампредом правления TNK-ВР, управляющим директором West Siberian Resources, гендиректором нефтяной компании Matra Petroleum и членом совета директоров Delivery Hero.

Ранее подозреваемого в распространении наркотиков задержали на Зеленом проспекте в Москве. Правоохранители заметили подозрительного молодого человека, который при виде патрульной машины попытался спрятаться за стоящими поблизости машинами.