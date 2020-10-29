Школьник в Приморье угрожал убить учителя за тройку по английскому языку

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Следователи в Приморье закончили расследование уголовного дела в отношении 17-летнего школьника, обвиняемого в угрозе убийством учителю, сообщает СК РФ по Приморскому краю.

Причиной для конфликта, по данным ведомства, стала тройка, выставленная педагогом по английскому языку.

"Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 УК РФ ("Угроза убийством")", – заявили в пресс-службе Следственного комитета.

Установлено, что 25 декабря прошлого года обвиняемый одной из школ города Лесозаводска, находясь в классе с учителем и узнав о полученной им оценке, в агрессивной форме высказал ей слова угрозы убийством. При этом учащийся 11-го класса взялся за стул, преградив также выход преподавателю из класса партой.

"Женщина очень сильно испугалась за свою жизнь и здоровье, в сложившейся ситуации угрозу убийством восприняла реально, так как у нее имелись все основания опасаться осуществления данной угрозы", – поясняют в СК.

Обвиняемый выплатил потерпевшей компенсацию морального вреда. В связи с тем, что подросток впервые совершил преступление небольшой тяжести, загладив вред, ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении судебного штрафа удовлетворено следователем.

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