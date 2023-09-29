СК возбудил уголовное дело о хищении при ремонте кораблей ВМФ России

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Следователи возбудили уголовное дело по факту хищения средств работниками ОАО промышленная группа "Новик", которые были выделены на ремонт кораблей ВМФ РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст постановления Басманного суда Москвы об аресте одного из обвиняемых.

Так, согласно документу, одним из подозреваемых является Александр Кузнецов. Уголовное дело было возбуждено по статье "Мошенничество в особо крупном размере".

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины предприняли попытку при помощи морского безэкипажного катера атаковать ракетный корабль Черноморского флота ВМФ России "Сатум" в акватории Черного моря.

До этого сотрудники ФСБ пресекли попытку спецслужб Украины совершить теракт на корабле Черноморского флота, оснащенном высокоточным ракетным вооружением.