ВСУ попытались атаковать ракетный корабль ВМФ РФ в акватории Черного моря

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку при помощи морского безэкипажного катера атаковать ракетный корабль Черноморского флота ВМФ России "Сатум" в акватории Черного моря. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"14 сентября около 16:30 по московскому времени ВСУ была осуществлена попытка атаковать морским безэкипажным катером ракетный корабль на воздушной подушке Черноморского флота "Самум" в акватории Черного моря", – заявили в ведомстве.

В министерстве обороны РФ подчеркнули, что атака была отражена, украинский безэкипажный катер был уничтожен огнем из штатного вооружения корабля.

Ранее украинские военные атаковали корабль Черноморского флота "Сергей Котов" в акватории Черного моря с помощью пяти безэкипажных катеров. Однако все катера были уничтожены огнем из штатного вооружения.

До этого самолет Воздушно-космических войск России уничтожил катер с десантной группой ВСУ в районе острова Змеиный. Отмечается, что быстроходный военный катер, на котором находились украинские военные, был производства США.



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