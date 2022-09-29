Раненного в Усть-Илимске военкома вывели из медикаментозной комы

Фото: телеграм-канал Mash

Врачи вывели из медикаментозной комы тяжело раненного военкома Усть-Илимска и Усть-Илимского района Иркутской области Александра Елисеева, сообщил глава региона Игорь Кобзев.

"Сейчас он на лечении в Иркутской областной клинической больнице. Врачи делают все необходимое. Александра Владимировича вывели из медикаментозной комы", – написал он в своем телеграм-канале.

По словам Кобзева, состояние Елисеева оценивается как стабильное.

ЧП в военкомате в Усть-Илимске произошло утром 26 сентября. В начальника призывной комиссии выстрелил 25-летний местный житель Руслан Зинин. По данному факту было возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь правоохранителя и незаконном обороте оружия.

Как сообщил позднее исполняющий обязанности министра здравоохранения Иркутской области Алексей Шелехов, военком Александр Елисеев получил ранения в оба легких. Его прооперировали.

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