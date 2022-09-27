Раненого военкома Усть-Илимска доставили в Иркутск

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Тяжело раненый комиссар Усть-Илимска Александр Елисеев был доставлен спецбортом в Иркутск, врачи борются за его жизнь, заявил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Об этом сообщает ТАСС.

"Только что борт сел в Иркутске. Состояние Александра Владимировича стабильное, но тяжелое", – сказал он.

По словам Кобзева, детальная информация о состоянии Елисеева и плане его дальнейшего лечения появится после осмотра медиков.

Стрельба в военкомате в Усть-Илимске произошла утром 26 сентября. В начальника призывной комиссии выстрелил 25-летний местный житель Руслан Зинин, который был задержан.

По данному факту возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь правоохранителя и незаконном обороте оружия.

Как сообщил позднее исполняющий обязанности министра здравоохранения Иркутской области Алексей Шелехов, военком Александр Елисеев получил ранения в оба легких. Его прооперировали.