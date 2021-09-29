На территории НИИ скорой помощи имени Склифосовского произошел пожар – СМИ

Фото: Москва 24/Александр Авилов

На территории комплекса НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве загорелись бытовки, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"На территории НИИ Склифосовского произошел пожар в бытовочном городке", – говорится в сообщении.

Уточняется, что площадь возгорания составила около 80 квадратных метров, на месте организовали штаб пожаротушения. Сейчас пожар ликвидирован.

"Пожар потушен, горели четыре двухэтажные бытовки", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Официальных комментариев по этому поводу пока не было.

Ранее пожар произошел в одной из больниц Ярославля. Задымление случилось в палате терапевтического отделения. Погиб один человек. Еще двух пострадавших от задымления удалось реанимировать. По данным МЧС, причина пожара была электротехнической.