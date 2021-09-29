Задержана супруга застрелившего сотрудника КГБ Белоруссии – СМИ

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Супругу застрелившего сотрудника КГБ Белоруссии задержали по подозрению в соучастии. Об этом со ссылкой на СК республики сообщает агентство "БелТА".

"Его 40-летняя супруга, которая также проводила видеосъемку преступления и содействовала его совершению, задержана по подозрению в соучастии", – говорится в сообщении.

Сотрудник КГБ Белоруссии погиб накануне в ходе антитеррористической операции в Минске. Огонь по сотрудникам Комитета госбезопасности открыл особо опасный преступник.

Позднее он был убит на месте ответным выстрелом. Возбуждено уголовное дело.

Отмечается, что у погибшего сотрудника КГБ остались супруга и маленький ребенок.