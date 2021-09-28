В Минске сотрудник КГБ погиб при проведении антитеррористической операции

Фото: телеграм-канал Baza

В Минске сотрудник КГБ Белоруссии погиб в ходе антитеррористической спецоперации. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что правоохранители занимались отработкой адресов, где могли находиться лица, причастные к террористической деятельности.

"В одной из квартир жилого дома по сотрудникам правоохранительных органов особо опасным преступником из ружья был открыт огонь на поражение, в результате чего сотрудник Комитета госбезопасности был смертельно ранен. Сотрудник от полученных ран умер", – говорится в сообщении.

Ответным огнем преступник был убит на месте.

В начале июля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике завершено проведение масштабной антитеррористической операции. Он отметил, что белорусское общество пытались информационно раскачать изнутри, старались устроить цветную революцию, надеясь на блицкриг, пробовали деморализовать, глумились над белорусскими символами.