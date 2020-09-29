В Коломне арестовали семью за незаконный сбыт сильнодействующих препаратов без рецепта

29 сентября, 21:06
Фото: скриншот видео youtube.com/МВД МЕДИА
В Коломне Московской области задержали семью из четырех человек, которые незаконно продавали сильнодействующие препараты без рецепта. Об этом сообщают "Дни.ру". По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Отмечается, что нелегальными продажами занимались мать, отец и двое сыновей. Также к бизнесу была причастна семейная знакомая, которая работала в одной из аптек. Женщина передавала препараты матери, а за сбыт отвечали отец и сыновья.
В списке товаров были найдены вызывающие зависимость глазные капли, препарат от эпилепсии и один из видов психотропного анальгетика.
По предварительным данным правоохранителей, средний доход в день в семье составлял от 30 до 50 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения заблокировала 42 интернет-портала, где была выявлена незаконная торговля лекарствами.
Основаниями для блокировки являлись предложения о покупке незарегистрированных препаратов для медицинского применения, а также отсутствие лицензии на фармацевтическую деятельность.
"Московский патруль": в Люберцах задержали продавцов рецептурных препаратов
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