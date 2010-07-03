В Москве два человека погибли после падения автомобиля в реку

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В Москве два человека погибли из-за падения автомобиля в реку. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичной Госавтоинспекции.

Как уточняется, автомобиль врезался в ограждение на Коломенской набережной. После машина упала в воду. Находившиеся в машине пассажиры не выжили.

Ранее сообщалось, что в результате аварии в ТиНАО пострадали четыре человека. На 57-м километре Калужского шоссе произошло столкновение двух легковых автомобилей – Volkswagen и Opel.

