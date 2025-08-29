МВД: мужчина открыл стрельбу возле ТЦ в Махачкале из-за взгляда на его жену

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мужчина открыл стрельбу возле ТЦ в Махачкале из-за заинтересованного взгляда другого человека на его супругу, рассказала глава пресс-службы МВД по Дагестану Гаяна Гариева в своем телеграм-канале.

По информации ведомства, примерно в 18:30 рядом с торговым центром проходила супружеская пара. В этот момент на женщину, которая была облачена в никаб, посмотрел проходивший мимо мужчина. Это не понравилось ее супругу.

"В результате этого непонимания произошел словесный конфликт. После чего оскорбившийся и возмущенный супруг достал травмат и несколько раз выстрелил. Куда он конкретно целился пока не ясно, поскольку он все равно никуда не попал", – рассказала Гариева.

Инцидент произошел в торговом центре "Этажи" в Махачкале в пятницу, 29 августа. По информации администрации города, после начала конфликта люди, находившиеся на месте происшествия, разбежались.

До этого в Санкт-Петербурге был задержан мужчина, который выстрелил из сигнального пистолета в роддом. По данным регионального ГУ МВД России, полиции поступила информация о пожаре в здании. Прибывшие на место правоохранители установили, что на четвертом этаже разбито окно, загорелась штора и обгорела часть стены.

Выяснилось, что 29-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, хотел порадовать свою жену в честь рождения ребенка и выстрелил из сигнального пистолета. Снаряд пробил стеклопакет окна, произошло возгорание. В отношении мужчины составили административный протокол о мелком хулиганстве.