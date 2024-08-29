Спасатели потушили пожар в частном доме в ТиНАО

Спасатели потушили пожар, возникший в одноэтажном частном доме в СНТ "Родник-90" в ТиНАО. Об этом главк МЧС РФ по Москве сообщает в телеграм-канале

До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались шесть человек. Информация о пострадавших не поступала. В ликвидации огня были задействованы 17 человек и пять единиц техники, указало ведомство.

Ранее сотрудники МЧС потушили пожар на территории частного загородного клуба в ТиНАО. Огонь возник на крыше детской игровой комнаты, он охватил площадь в 150 квадратных метров. На месте ЧП работали 39 пожарных. В результате происшествия пострадавших нет.

До этого в поселке Фосфоритном загорелся жилой дом. В процессе локализации возгорания спасатели нашли обгоревшие тела женщины, ее мужа и четырех детей. По факту гибели шести человек в результате пожара возбуждено уголовное дело.