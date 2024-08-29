29 августа, 20:01Происшествия
Спасатели потушили пожар в частном доме в ТиНАО
До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались шесть человек. Информация о пострадавших не поступала. В ликвидации огня были задействованы 17 человек и пять единиц техники, указало ведомство.
Ранее сотрудники МЧС потушили пожар на территории частного загородного клуба в ТиНАО. Огонь возник на крыше детской игровой комнаты, он охватил площадь в 150 квадратных метров. На месте ЧП работали 39 пожарных. В результате происшествия пострадавших нет.
До этого в поселке Фосфоритном загорелся жилой дом. В процессе локализации возгорания спасатели нашли обгоревшие тела женщины, ее мужа и четырех детей. По факту гибели шести человек в результате пожара возбуждено уголовное дело.
Здание магазина загорелось в Красной Пахре