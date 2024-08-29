Шпионская спецтехника применялась спецслужбами Украины при планировании терактов

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Украинские спецслужбы использовали шпионскую спецтехнику при планировании диверсий и терактов на территории России, сообщает ТАСС со ссылкой на видео с комментарием представителя ФСБ России.

По его словам, имеющиеся факты говорят о том, что данную спецтехнику использовали в целях, направленных против безопасности государства, получения секретных сведений, коммерческой и иной охраняемой законом тайны, а также персональных данных россиян.

Анализ оперативной обстановки свидетельствует о расширении преступной активности нелегальных предпринимателей, которые нелегально ввозят в Россию и сбывают широкому кругу лиц подобные технические устройства.

Ранее в Москве пресекли деятельность по поставке из-за рубежа и обороту специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. По данному факту возбуждено уголовное дело.

По данным спецслужб, гражданин РФ организовал канал поставки из-за рубежа устройств, ограниченных к обороту в России, для их сбыта через популярные интернет-площадки и павильоны торговых центров. Правоохранители изъяли более трех тысяч специальных техсредств и электронное оборудование, используемое для осуществления противоправной деятельности. Продавца задержали.

