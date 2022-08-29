Замглавы администрации по сельскому хозяйству застрелили в Херсонской области

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Заместителя главы администрации по сельскому хозяйству Алексея Ковалева застрелили в Херсонской области. Об этом сообщает СК РФ.

По информации следователей, на Ковалева напали по месту жительства 28 августа. Он скончался в результате ранения, которое получил от огнестрельного оружия. Была убита также девушка, которая проживала с ним.

В ходе расследования следователям предстоит установить людей, причастных к этому преступлению, а также все детали случившегося.

Ранее сообщалось, что глава военно-гражданской администрации Михайловки Иван Сушко погиб при подрыве автомобиля в Запорожской области. Бомба была заложена под сиденьем машины. При взрыве Сушко получил ранение и был госпитализирован, однако от полученных травм скончался.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

