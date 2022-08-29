Автомобиль врезался в дорожные ограждения на МКАД

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

На внутренней стороне 91-го километра МКАД после Осташковского шоссе автомобиль наехал на ограждение дорожных работ, сообщается в телеграм-канале "Дептранс. Оперативно".

Отмечается, что дорожная ситуация осложнена, движение осуществляется по двум полосам из пяти. На месте работают оперативные службы города.

Ранее сообщалось, что ДТП произошло на Смоленской площади у дома 1. По предварительной информации, водитель мотоцикла не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с двумя автомобилями. От полученных травм мотоциклист скончался на месте.

