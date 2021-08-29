Экс-депутат Госдумы Михаил Ненашев умер в фитнес-клубе в Москве

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Бывший депутат Государственной думы Михаил Ненашев скончался в одном из московских фитнес-клубов, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В воскресенье [29 августа] днем на западе Москвы в одном из фитнес-клубов скончался бывший депутат Госдумы Михаил Ненашев. По предварительной информации, политик скончался от остановки сердца", – заявил источник.

По сообщениям телеканала РЕН ТВ, на место быстро приехала реанимационная бригада, однако медикам не удалось спасти мужчину.

Уточняется, что на месте происшествия сейчас проводят работу правоохранительные органы. Об иных подробностях произошедшего пока неизвестно.

Михаил Ненашев родился в 1960 году в Воронежской области. В 1994 года он стал председателем Общероссийского Движения Поддержки Флота, а с 2007 по 2011 год являлся депутатом Госдумы пятого созыва, он также был капитаном 1-го ранга запаса.

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