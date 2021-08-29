Бастрыкин поручил проверить рассекреченную информацию о казнях мирных жителей в годы ВОВ

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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить рассекреченные факты казней мирных жителей Орловской области нацистами во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

"Председатель СК России поручил и. о. руководителя следственного управления Следственного комитета по Орловской области Ермакову П. В. организовать доследственную проверку по данному факту и представить доклад", – сказано в сообщении.

В СМИ уже поступала информация о том, что управление ФСБ России по Орловской области рассекретило документы, содержащие имена карателей, руководивших массовыми убийствами мирных жителей, в числе которых были и грудные дети, в годы Великой Отечественной войны.

Ранее стало известно, что Следственный комитет расследует уголовное дело по материалам СМИ о пропаже еще восьми детей в Тюмени, где недавно нашли убитой пропавшую девочку. Как уточняется, глава ведомства Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании дела.

