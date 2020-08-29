Пострадавшего в ДТП с участием грузовика в ТиНАО эвакуировали на вертолете

16:06 (обновлено 29.08.2020 19:43)
Фото: телеканал Москва 24
Один человек пострадал в аварии с участием грузовика и легкового автомобиля на Калужском шоссе в ТиНАО, сообщает Агентство "Москва".
На место вылетел экипаж дежурного санитарного вертолета Московского авиационного центра. По предварительным данным, на Калужском шоссе столкнулись грузовик и легковушка.
Один человек получил тяжелые травмы, на скорой его доставили на вертолетную площадку "Вороново" и передали прибывшей на вертолете авиамедицинской бригаде. Его эвакуировали в лечебное учреждение столицы. В полете пострадавшего сопровождали медики, которые поддерживали и контролировали состояние пострадавшего.
В столичном главке МВД России уточнили, что ДТП произошло на 58 километре Калужского шоссе. На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства инцидента.
На этой неделе уголовное дело было возбуждено после смерти пассажира легковушки, которая столкнулась с грузовиком на севере столицы. Авария случилась в районе дома 37 на Клинской улице. Помимо погибшего, есть двое пострадавших – водитель и ребенок, находившиеся в легковом авто.
Авария с грузовиком и легковушкой произошла на Калужском шоссе
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: