Пострадавшего в ДТП с участием грузовика в ТиНАО эвакуировали на вертолете

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Один человек пострадал в аварии с участием грузовика и легкового автомобиля на Калужском шоссе в ТиНАО, сообщает Агентство "Москва".

На место вылетел экипаж дежурного санитарного вертолета Московского авиационного центра. По предварительным данным, на Калужском шоссе столкнулись грузовик и легковушка.

Один человек получил тяжелые травмы, на скорой его доставили на вертолетную площадку "Вороново" и передали прибывшей на вертолете авиамедицинской бригаде. Его эвакуировали в лечебное учреждение столицы. В полете пострадавшего сопровождали медики, которые поддерживали и контролировали состояние пострадавшего.

В столичном главке МВД России уточнили, что ДТП произошло на 58 километре Калужского шоссе. На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства инцидента.

На этой неделе уголовное дело было возбуждено после смерти пассажира легковушки, которая столкнулась с грузовиком на севере столицы. Авария случилась в районе дома 37 на Клинской улице. Помимо погибшего, есть двое пострадавших – водитель и ребенок, находившиеся в легковом авто.