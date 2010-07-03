В Клину задержали подозреваемого в хищении из секс-шопа

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Подмосковные полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве в городском округе Клин, передает Агентство "Москва".

Уточняется, что 26-летний местный житель завладел товаром из секс-шопа, доставленным курьером, и скрылся. Ущерб от его действий оценили в 60 тысяч рублей. Свою вину молодой человек признал.

Было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.

Ранее в Клину по подозрению в уличных ограблениях пенсионерок задержали 35-летнего жителя Тверской области. Злоумышленник срывал с женщин украшения и убегал. Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж", максимальное наказание по которой составляет 12 лет.