Активность зафиксировали в кратере вулкана Ключевская Сопка

Видео: телеграм-канал SHOT

Активность зафиксирована в кратере вулкана Ключевская Сопка. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.

На кадрах заметно, как вулкан выбрасывает в воздух пепел. Сперва высота облаков составляла 4–5 тысяч метров над уровнем моря, однако после она превысила 6 тысяч метров. При этом шлейф распространяется на восток, а ночью над Ключевской Сопкой наблюдается интенсивное свечение над кратером.

В связи с этим для пилотов был объявлен оранжевый код опасности. В ГУ МЧС по Камчатскому краю порекомендовали не приходить к территории вокруг Ключевской Сопки, а также к Авачинскому, Безымянному, Карымскому вулканам и вулкану Шивелуч.

В пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ) сообщили, что угрозы для туристов и соответствующей инфраструктуры нет. Несмотря на проснувшийся вулкан, все запланированные туры проводятся в штатном режиме. В РСТ посоветовали путешественникам мониторить официальные сообщения МЧС и туроператоров.

"Мы оцениваем, что сейчас там 7–8 тысяч туристов, по приблизительной оценке", – отметили в союзе.

Ключевская Сопка находится в 30 километрах от поселка Ключи, где живут примерно 4,5 тысячи человек.

В начале июня вулкан Этна, расположенный на Сицилии, выбросил облако дыма и пепла. На появившихся в Сети кадрах было видно, как крупное облако пепла охватывало вулкан с громким звуком. В комментариях в соцсетях пользователи публиковали свои снимки столба дыма, чья высота достигала примерно нескольких километров.