Три украинских БПЛА самолетного типа уничтожены над Брянской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Три украинских беспилотника самолетного типа были уничтожены в небе над Брянской областью. Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

"Еще три беспилотных летательных аппарата самолетного типа перехвачены и уничтожены над нашим регионом силами ПВО Министерства обороны РФ", – написал он.

Богомаз подчеркнул, что обошлось без пострадавших и разрушений. По его словам, на месте происшествия уже работают специалисты оперативных служб.

Вечером 28 июля силы ПВО также сбили 12 беспилотников над Курской областью. Врио губернатора региона Алексей Смирнов сообщил об отсутствии пострадавших.

До этого средства ПВО РФ уничтожили 11 украинских беспилотников над Курской и Белгородской областями, Крымом и акваторией Черного моря.

