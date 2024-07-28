Силы ПВО сбили 12 беспилотников над Курской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО РФ сбили 12 беспилотных летательных аппаратов ВСУ в Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.

"Еще 12 украинских БПЛА самолетного типа было сбито в Обоянском и Медвенском районах нашими защитниками! Спасибо бойцам ПВО!", – написал он.

Ранее в Курской области в результате атаки украинского дрона пострадала мирная жительница. Она была доставлена в Суджанскую районную больницу, где ей оказали медицинская помощь.

До этого стало известно о возгорании трех резервуаров с топливом после атаки дронов ВСУ на нефтебазу в Курской области. К борьбе с огнем привлекли 82 спасателей и 32 единиц спецтехники.