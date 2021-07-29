Выгонявшая детей с аутизмом с площадки в Петербурге женщина объяснила свой поступок

14:48
Фото: vk.com/baltic.today
Прогонявшая детей с особенностями развития с детской площадки в Санкт-Петербурге женщина попыталась извиниться и объяснить свою реакцию. Об этом сообщает телеканал ЛенТВ24.
Она отметила, что вела себя грубо, а на последней минуте разговора даже оттолкнула собеседницу.
"За это хочу принести извинение", – сказала Наталья.
Она заявила, что ничего не имеет против больных детей и не оскорбляла их. При этом, если бы на площадку пришла мама с аутистом или ребенком с синдромом Дауна, женщина бы сумела обсудить это со своей внучкой.
Наталья рассказала, что беспокойство вызвало количество воспитанников инклюзивного лагеря, которых, согласно ее оценкам, было порядка десяти.
"Причем школьного возраста, которые бегают и издают разные странные звуки... Я вышла заступиться за своего испуганного ребенка, чтобы они ушли гулять к себе во двор", – заключила она.
Ранее в Красносельском районе Санкт-Петербурга женщина в грубой форме попыталась выгнать с детской площадки воспитанников "Центра помощи детям с расстройствами аутического спектра".
Сотрудники центра обратились в полицию с заявлением об оскорблении несовершеннолетних и о нарушении закона "О социальной защите инвалидов". В полиции подтвердили получение обращения. На данный момент правоохранители проводят проверку по факту случившегося.
СК проверяет видео с инцидентом на детской площадке в Санкт-Петербурге
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: