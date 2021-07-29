Выгонявшая детей с аутизмом с площадки в Петербурге женщина объяснила свой поступок

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Прогонявшая детей с особенностями развития с детской площадки в Санкт-Петербурге женщина попыталась извиниться и объяснить свою реакцию. Об этом сообщает телеканал ЛенТВ24.

Она отметила, что вела себя грубо, а на последней минуте разговора даже оттолкнула собеседницу.

"За это хочу принести извинение", – сказала Наталья.

Она заявила, что ничего не имеет против больных детей и не оскорбляла их. При этом, если бы на площадку пришла мама с аутистом или ребенком с синдромом Дауна, женщина бы сумела обсудить это со своей внучкой.

Наталья рассказала, что беспокойство вызвало количество воспитанников инклюзивного лагеря, которых, согласно ее оценкам, было порядка десяти.

"Причем школьного возраста, которые бегают и издают разные странные звуки... Я вышла заступиться за своего испуганного ребенка, чтобы они ушли гулять к себе во двор", – заключила она.

Ранее в Красносельском районе Санкт-Петербурга женщина в грубой форме попыталась выгнать с детской площадки воспитанников "Центра помощи детям с расстройствами аутического спектра".

Сотрудники центра обратились в полицию с заявлением об оскорблении несовершеннолетних и о нарушении закона "О социальной защите инвалидов". В полиции подтвердили получение обращения. На данный момент правоохранители проводят проверку по факту случившегося.

