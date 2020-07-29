Более 26 тыс человек остались без света в Карачаево-Черкесии из-за непогоды

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Свыше 26 тысяч человек, проживающие более чем в 6,2 тысячи жилых домов, остались без энергоснабжения в трех районах Карачаево-Черкесии из-за сильных осадков и ветра. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

В МЧС сообщили, что из-за непогоды без света остались семь населенных пунктов в Абазинском, Адыге-Хабльском и Прикубанском районах. Работы по восстановлению энергоснабжения в регионе планируют завершить до 17:00.

Собеседник агентства рассказал, что в результате воздействия стихии также оказались повреждены кровли 16 жилых домов, цеха по производству пластиковых окон, средней школы, детского сада и дома культуры.

На подъезде к Черкесску произошло падение 25 деревьев. В населенном пункте Эркен-Юрт пострадал один человек. В настоящее время специалисты проводят оценку ущерба в результате погодных явлений.

Накануне сообщалось, что сильный ветер повредил десятки домов в Крыму. В частности, погодные явления полностью сорвали кровлю с двух домов, в 24 домах кровля оказалась повреждена частично – от 25 до 50%. Спасателям при этом удалось восстановить крышу в 17 частных домах.