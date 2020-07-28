Сильный ветер сорвал крыши с десятков домов в Крыму

11:20
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Сильный ветер повредил десятки домов в Крыму. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра чрезвычайных ситуаций Крыма Сергея Шахова.
Накануне из-за непогоды в регионе было объявлено штормовое предупреждение. Местных жителей предупреждали о сильном дожде, граде и шквалистом ветре. В регионе оказались повреждены кровельные конструкции 26 частных домовладений.
Кроме того, погодные явления полностью сорвали кровлю с двух домов, в 24 домах кровля оказалась повреждена частично – от 25 до 50%. Спасателям при этом удалось восстановить крышу в 17 частных домах.
Накануне сильный дождь также обрушился на столичный регион. Из-за обильных осадков оказались подтоплены проезжая часть в районе станции метро "Ботанический сад", Дмитровское шоссе в районе дома 67, а также трамвайные пути на Енисейской улице.
За сутки в городе выпало 48 миллиметров осадков. Такие показатели превысили месячную норму осадков. Синоптики предупредили горожан, что сильные дожди также могут обрушиться на Москву в четверг.
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