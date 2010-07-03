Полиция задержала грузчика, разбившего стекла в машине Земфиры

Полицейские задержали грузчика, разбившего стекла в машине певицы Земфиры Рамазановой в попытках привлечь ее внимание. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник.
Отмечается, что заявление от певицы поступило в правоохранительные органы поздно вечером 27 июля. Она заявила, что во дворе жилого дома в центре Москвы неизвестный разбил два стекла в ее "Мерседесе".
Прибывшие на место полицейские задержали 35-летнего мужчину, работающего грузчиком. Тот признал вину, объяснив, что пытался привлечь к себе внимание знаменитости.
По факту произошедшего идет проверка, задержанного отпустили под подписку о невыезде.
Ранее сообщалось о вооруженном грабеже на севере столицы. На Ленинградском проспекте неизвестные, угрожая оружием водителю автомобиля марки Nissan Murano, завладели его машиной и скрылись. Для розыска и задержания преступников был объявлен план "Перехват".
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