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12:45

Полиция задержала грузчика, разбившего стекла в машине Земфиры

происшествия

12:45

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Фото: ТАСС/Сергей Шахиджанян

Полицейские задержали грузчика, разбившего стекла в машине певицы Земфиры Рамазановой в попытках привлечь ее внимание. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник.

Отмечается, что заявление от певицы поступило в правоохранительные органы поздно вечером 27 июля. Она заявила, что во дворе жилого дома в центре Москвы неизвестный разбил два стекла в ее "Мерседесе".

Прибывшие на место полицейские задержали 35-летнего мужчину, работающего грузчиком. Тот признал вину, объяснив, что пытался привлечь к себе внимание знаменитости.

По факту произошедшего идет проверка, задержанного отпустили под подписку о невыезде.

Ранее сообщалось о вооруженном грабеже на севере столицы. На Ленинградском проспекте неизвестные, угрожая оружием водителю автомобиля марки Nissan Murano, завладели его машиной и скрылись. Для розыска и задержания преступников был объявлен план "Перехват".

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происшествия

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