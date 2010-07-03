Названы версии убийства блогера-модели

10:45
10:45
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Фото: соцсети
В Москве на улице Пырьева в минувшие выходные было обнаружено тело 24-летней блогера-модели. Неделю назад девушка вернулась из путешествия на греческий остров Корфу и перестала выходить на связь с родителями и друзьями.
Как сообщает сайт "Комсомольской правды", близкие попросили хозяина квартиры, у которого Екатерина снимала жилье, проверить, все ли в порядке. Тот обнаружил обнаженное тело квартиросъемщицы с колото-резаными ранами в области грудной клетки в чемодане.
В Следственном комитете одной из версий убийства девушки называют ревность. Уже известно, что был допрошен бывший молодой человек Екатерины, с которым она общалась по телефону за день до трагедии. Также уточняется, что через несколько недель погибшая собиралась лететь в Голландию с 52-летним ухажером, который якобы "спонсировал ее роскошную жизнь". Ему не нравилось, что девушка поддерживает отношения с бывшим парнем.
Вместе с тем сама Екатерина в последнее время писала у себя в соцсетях, что чувствует зависть со стороны, так как она перешла кому-то дорогу. Подписчики воспринимали подобные посты как "подогревание интереса" к своей личности. В Instagram у Екатерины было 82,5 тысячи подписчиков.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий.
Ранее сообщалось, что популярный видеоблогер из Белоруссии погиб вместе с сопровождавшим его диггером в Санкт-Петербурге. Речь идет об авторе Youtube-канала Road to film. Тела двух мужчин нашли в канализационном коллекторе на набережной реки Карповки. На них не обнаружено признаков насильственной смерти.
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