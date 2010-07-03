Известного блогера нашли мертвым в питерской канализации

Фото: телеграм-канал Hue

Популярный видеоблогер из Белоруссии погиб вместе с сопровождавшим его диггером в Санкт-Петербурге, сообщает РИА Новости.

Речь идет об авторе Youtube-канала Road to film. Тела двух мужчин нашли в канализационном коллекторе на набережной реки Карповки. На них не обнаружено признаков насильственной смерти.

Правоохранители выясняют обстоятельства гибели людей. Следственный комитет ведет доследственную проверку. Блогер по имени Павел и его проводник спустились в канализационный коллектор глубиной около пяти метров, чтобы снять очередной ролик. После этого связь с ними прервалась.

Предположительно, мужчины сорвались при спуске в коллектор либо задохнулись.

Youtube-канала Road to film насчитывал 500 тысяч подписчиков. Блогер снимал видео в разных городах России.