Столичные блогеры запустили флешмоб против домашнего насилия

Россиянки поддержали флешмоб столичных блогеров против домашнего насилия

Флешмоб против домашнего насилия поддержали россиянки. Девушки публикуют фотографии, на которых они изображают следы побоев на лице. Под постом ставится хештег #Янехотелаумирать.

Инициаторами акции стали столичные блогеры. Акцию поддержали в российских городах – в Красноярске, Саратове, Казани, Хабаровске, а также в СНГ и Европе. По этому хештегу в соцсети Instagram уже более девяти тысяч публикаций.

Согласно российскому законодательству, под "побоями" подразумеваются действия, которые повлекли физическую боль, но не привели к кратковременному расстройству здоровья и утрате трудоспособности. Речь идет о ссадинах и синяках. Легкий вред здоровью в РФ наказывается по уголовной статье. С 2017 года домашние побои, совершенные впервые, переведены из уголовных преступлений в административные правонарушения.

