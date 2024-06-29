Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Несколько взрывов прозвучало в небе над Белгородом на фоне объявленной ракетной опасности, сообщает РИА Новости.

О том, что на всей территории региона объявлена ракетная опасность ранее сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Позже ее отменили.

В ночь на 29 июня российские средства ПВО перехватили и уничтожили шесть беспилотников над Белгородской, Брянской, Тверской областями и Республикой Крым.

Днем ранее девять украинских беспилотников сбили силами ПВО и РЭБ над Починковским районом Смоленской области. В результате атак никто не пострадал, все оперативные службы работают на месте событий.