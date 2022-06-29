СК РФ займется расследованием ракетного удара по Новой Каховке

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следственный комитет РФ займется расследованием ракетного удара по городу Новая Каховка со стороны военных Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

СК установит причастных к совершению преступлений против мирных граждан и даст оценку.

По данным МВД по Херсонской области, ВСУ выпустили четыре снаряда. Они были перехвачены российскими средствами ПВО. При падении обломков погиб ребенок, пострадали шесть человек. Помимо этого, сгорели два дома, получили повреждения здание администрации и коммуникации.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области задержали членов теробороны, действовавших по указанию Службы безопасности Украины (СБУ). Задержанные готовили теракты.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

