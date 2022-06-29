23 человека пострадали при жесткой посадке вертолета Ми-8 в Якутии

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

В результате жесткой посадки вертолета Ми-8 "Полярных авиалиний" в Якутии пострадали 23 человека, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный центр медицины катастроф.

"Восемь из них лежачие, их будут транспортировать на носилках. Состояние остальных 15 оценивается как средней степени тяжести", – говорится в сообщении.

На данный момент все пострадавшие готовятся к вылету.

29 июня вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Якутии. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело. По данным ведомства, на борту, помимо 3 членов экипажа, находились еще 20 сотрудников авиалесоохраны. На поиски Ми-8 вылетал борт с сотрудниками МЧС.

