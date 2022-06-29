Дело об оскорблении чувств верующих завели на нижегородку за провокационное фото

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Дело об оскорблении религиозных чувств завели на жительницу Нижегородской области Марию Чистякову после ее снимка в белье с изображением Богородицы, сообщает РИА Новости со ссылкой на СУСК РФ по региону.

Чистякова опубликовала в соцсети фотографию в трусах, на которых спереди изображена Богородица, на Пасху в мае прошлого года. Тогда публикация вызвала большой резонанс, однако дело по данному факту завели только спустя год.

В настоящее время девушка живет в Эстонии. По данным правоохранителей, она объявлена в розыск.

За провокационный снимок ей может грозить штраф в размере до 300 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 240 часов, принудительные работы на срок до 1 года или отбывание наказания в колонии.

Ранее суд назначил 180 часов обязательных работ Ирине Волковой, которая сфотографировалась в нижнем белье у Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге.

Летом 2020 года Волкова сделала фото и видеозапись с обнаженными частями тела на фоне Исаакиевского собора. Снимки она разместила в одном из мессенджеров. После этой фотосессии в отношении женщины возбудили уголовное дело об оскорблении религиозных чувств верующих.

