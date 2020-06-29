Тела двух рабочих нашли в колодце в Богородском городском округе

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Следственный комитет выясняет обстоятельства смерти двоих мужчин, тела которых обнаружили в колодце в Богородском городском округе, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Инцидент произошел 28 июня на территории частного домовладения в одном из СНТ. По предварительным данным, двое приезжих скончались во время проведения земельных работ от отравления углекислым газом.

Следователи выясняют обстоятельства случившегося, назначены судебно-медицинские экспертизы.

Ранее СК начал проверку по факту гибели троих детей в водоемах Солнечногорского городского округа 25 июня. Тела двоих и них нашли в котловане, заполненном водой.