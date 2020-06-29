Два человека стали жертвами аварии на МКАД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Две машины совершили столкновение на МКАД в Москве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Известно, что столкновение случилось на 7-м километре автодороги. Жертвами аварии стали два человека.

"Произошло ДТП с участием двух транспортных средств, два человека погибли", – сообщил источник.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Выясняются причины аварии.

Кроме того, на месте ДТП имеются затруднения в движении транспорта. Об этом передает пресс-служба Московского транспорта.

"МКАД, 7-й километр, внешняя сторона: движение транспорта затруднено из-за ДТП", – сообщают специалисты.

Ранее четыре машины столкнулись на МКАД. Авария случилась в районе улицы 3-я Черепковская.