Мотоциклист получил травмы в ДТП с Mercedes на юге Москвы

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Мотоциклист получил травмы в дорожной аварии на юге столицы, сообщил Агентству "Москва" источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в районе улицы Подольских Курсантов. Там мотоцикл столкнулся с легковым автомобилем Mercedes.

Пострадавшего госпитализировали. Движение на этом участке затруднено.

Ранее стало известно, что в аварии погиб российский мотоблогер Александр Diablo R1. Он направлялся на мотоцикле из Тамбова в Волгоград. Мотоциклист выехал на встречную полосу, обогнав машину, и врезался в грузовик.