Фарингит выявили у пассажира из Батуми в Домодедове

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Специалисты Роспотребнадзора выявили у пассажира самолета, прибывшего из Батуми в московский аэропорт Домодедово, фарингит.

Чтобы предотвратить распространение инфекции, воздушное судно "Уральских авиалиний" досмотрели. У пассажира поднялась температура до 38 градусов. Врач медпункта поставил ребенку диагноз фарингит. От госпитализации родители отказались, передает Агентство "Москва".

Общая задержка высадки пассажиров не превысила 30 минут. Других заболевших пассажиров и членов экипажа не обнаружено.

Ранее появлялась информация о том, что Роспотребнадзор устроил проверку пассажиров рейса после приземления в Москве, из-за чего люди долго были вынуждены сидеть в самолете. Позднее сообщалось, что проверка заняла не более 10 минут. Уточнялось, что служба проводит такие проверки каждый день.